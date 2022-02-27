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В Министерстве обороны рассказали о вражеских потерях за три дня

В Министерстве обороны рассказали о вражеских потерях за три дня.

Рецепты

Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.

Российские агрессоры за 24,25,26 февраля понесли такие потери в живой силе и технике:

  • Самолеты 27
  • вертолеты 26
  • Танки 146
  • Боевые бронированные машины 706
  • Пушек 49
  • ЗРК БУК 1
  • Град 4
  • Автомобильная техника 30
  • Цистерны 60
  • БПЛА ОТР 2
  • Корабли/катера 2
  • Средства ПВО
  • Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)
  • Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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