В Министерстве обороны рассказали о вражеских потерях за три дня.
Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.
Российские агрессоры за 24,25,26 февраля понесли такие потери в живой силе и технике:
- Самолеты 27
- вертолеты 26
- Танки 146
- Боевые бронированные машины 706
- Пушек 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобильная техника 30
- Цистерны 60
- БПЛА ОТР 2
- Корабли/катера 2
- Средства ПВО
- Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)
- Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери.
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