49-й день войны: что происходит на фронтах

Оперативная информация от Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 13 апреля 2022 по российскому вторжению

Начались сорок девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Идет полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против Украины.

Враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Активно ведет воздушную разведку.

До 26 апреля российская федерация ввела в приграничных с нашим государством районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый «желтый уровень террористической угрозы». Указанные мероприятия проводятся предположительно с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.

Оккупанты продолжают переброску в Украину так называемых «добровольцев». Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.

На Северском направлении не исключается размещение в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил.

На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой «народной милиции». Для выполнения указанных мер осуществляет соответствующую работу.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.

На Южнобужском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки сбит вражеский самолет Су-25. Противник существенно снизил использование авиации в связи с погодными условиями.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Итого победим! Слава Украине!