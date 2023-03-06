Марк Донской: 122 года выдающемуся одесскому кинорежисеру

70 лет со дня смерти Сталина: как жила Одесса в раннем СССР Иосиф Сталин родился 21 декабря 1879 года и умер 5 марта 1953 года. Подавляющее число людей считают его палачом и тираном, но в годы своей жизни он был кумиром для миллионов. «Одесская жизнь» решила рассказать, как сталинский режим отразился на судьбе Одессы и ее жителей. ПОДРОБНЕЕ

Одесса, остров или материк? Пять философских вопросов о нашей идентичности 2022 год стал годом переосмысления взглядов не только относительно страны-агрессора или стран, которые подставили нам свое плечо, но и временем переоценки собственной идентификации: какими мы были, какие мы сейчас, кем станем завтра. ПОДРОБНЕЕ

Роман Шухевич: 73 года со дня смерти главкома УПА Роман Шухевич — это один из самых известных деятелей в истории УПА. С 1943 года он стал ее главнокомандующим. Носил псевдоним Тарас Чупринка и дважды приезжал в Одессу на лечение. И хотя на него охотились советские спецслужбы, оба раза оставлял их, что называется, с носом. ПОДРОБНЕЕ

Футбольная Одесса: 112 лет со дня первого чемпионата города 5 марта 1911 года в Одессе официально прошел розыгрыш дебютного первенства Одессы по футболу. По сути, это был первый футбольный чемпионат города. ПОДРОБНЕЕ