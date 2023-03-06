Марк Донской: 122 года выдающемуся одесскому кинорежисеру

Марк Донской родился 6 марта в Одессе. Это выдающийся одесский кинорежиссер и сценарист своего времени, чье мастерство отмечено многими наградами на международных кинофестивалях.
Талантом Донского восхищался президент Рузвельт, а Феллини называл его гением.
Марк снимал фильмы по произведениям Горького, Коцюбинского. Островского, а в его работах снимались Алексей Баталов, Наталия Ужвий, Вера Марецкая, Олег Борисов, Родион Нахапетов…
В 1956 г. ЮНЕСКО обнародовало список «28 великих режиссеров», в котором было имя Марка Донского.
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