440 дней войны: подробности ночного ракетного удара 9 мая и сводка Генштаба ВСУ

Оперативная информация по состоянию на утро 09 мая 2023 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ракетный обстрел Украины 9 мая

Слава Украине! Начались четыреста сороковые времена широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны.

Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.

Противник нанес удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.

Около 22:00 часов 8 мая враг выпустил восемь крылатых ракет «Калибр» из носителей в Черном море, направившихся на восточные регионы страны. Все восемь уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Восток».

Уже ближе к 04:00 утра 9 мая оккупанты совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Центр» уничтожены 14 крылатых ракет, еще одна – в зоне ответственности воздушного командования «Юг». Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

В общей сложности за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет «Калибр» и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.

Сводка Генерального штаба ВСУ на утро 9 мая

За прошедшие сутки противник нанес 30 ракетных, 61 авиационный удар и совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общей сложности, за прошедшие сутки было отбито 42 атаки противника на указанных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории республики Беларусь и продолжают находяться определенные подразделения вооруженных сил российской федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Бериловка, Мощенко, Галагановка, Леоновка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута, Шалыгино, Новослободское, Искрисковщина, Волфине Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караическое, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка, Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке и Белогоровке Луганской области и Ямполевке и Спирно — Донецкой.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Временного Яра. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечине. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении минувших суток противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеским обстрелам подверглись Георгиевке и Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области, Гуляйполе и Новоданиловка Запорожской области. Также совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

Российские оккупанты не прекращают грабить граждан Украины, предприятия и государственные учреждения на временно захваченных территориях Запорожской области. Для вывоза награбленного имущества из населенных пунктов, близ линии боевого столкновения, захватчики привлекают водителей и владельцев грузовиков из числа местных коллаборантов. Везут его в направлении АР Крым.

Потери россии в Украине на 9 мая 2023 года

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За прошедшие сутки нашими защитниками был уничтожен, в частности, вражеский разведывательный БпЛА типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важных враждебных цели.

личного состава / personnel ‒ около/ about 195620 (+650) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3734 (+4) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 7257 (+4) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 3031 (+13) ед,

РСЗО / MLRS – 554 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 307 (+1) ед,

самолетов / aircraft – 308 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2618 (+4),

крылатые ракеты / cruise missiles – 955 (+8),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5969 (+11) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 388 (+4).