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420-й день войны: ситуация на фронте и потери врага (видео)

420-й день войны: ситуация на фронте и потери врага (видео)

Сегодня, 19 апреля 2023 года, начались четыреста двадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. О ситуации на фронте и потерях врага информирует Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА (Орлан-10 и Суперкам), а также 8 ударных (7 — типа Шахед-136 и 1 Ланцет).
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.
Как мы сообщали ранее, россия атаковала город Одессу и пригороды беспилотниками.

Действия наших военных на разных направлениях.

  • Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, на указанных участках фронта подразделениями сил обороны Украины отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Большая Березка, Кореньок, Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Волфино и Реки Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримов.
  • На Купянском направлении за минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлинск, Двухлетняя и Западное Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Григорьевка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное — Донецкой.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. В то же время нашими защитниками было отражено наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
  • На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть погибшие среди гражданского населения. На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительный потенциал. Минирует враг также и акватории рек Конка и Днепр. Имеются случаи подрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду.

    Потери врага.

За сутки враг потерял живой силой 620 человек, а также 4 танка, 12 бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 23 беспилотника, 16 единиц автомобильной техники.
Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

втрати ворога 19 квітня

Фото и видео: Гештаб ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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