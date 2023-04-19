420-й день войны: ситуация на фронте и потери врага (видео)

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА (Орлан-10 и Суперкам), а также 8 ударных (7 — типа Шахед-136 и 1 Ланцет).

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.

Как мы сообщали ранее, россия атаковала город Одессу и пригороды беспилотниками.