407-й день войны: в Генштабе рассказали о ситуациина фронте и потерях россии

Вашему вниманию оперативная информация по российскому вторжению на утро 6 апреля 2023 года от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Сводка Генштаба ВСУ за утро 6 апреля
За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.
Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.
Российская федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию республики Беларусь, ее военную инфраструктуру.
В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Турья, Леоновка, Печенюги Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка, Бессалевка и Вольфино Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Огурцово, Зыбино и Бочково на Харьковщине.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополя, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Купянск, Кучеровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. От артиллерийских обстрелов пострадали Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Белая Гора, Клебан-Бык, Торецк и Шумы Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия
в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Только около Марьинки совершил более 25 безуспешных атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Обстрелял более 35 населённых пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка, Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Гавриловка, Новоберислав, Казацкое, Николаевка, Львове, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.
Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в своих целях. Так, местную больницу Малой Белозерки в Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь. В настоящее время в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находились около 80 захватчиков с ранениями разной степени тяжести.
Потери россии в Украине на 6 апреля
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.
В то же время наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа Орлан и Supercam. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава / personnel ‒ около/ about 176630 (+390) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks ‒ 3631 (+2) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 7013 (+8) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 2714 (+7) ед,
- РСЗО / MLRS – 532 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 281 (+1) ед,
- самолетов / aircraft – 306 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 292 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2287 (+4),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 911 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5574 (+1) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 302 (+3).