407-й день войны: в Генштабе рассказали о ситуациина фронте и потерях россии

Вашему вниманию оперативная информация по российскому вторжению на утро 6 апреля 2023 года от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сводка Генштаба ВСУ за утро 6 апреля

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Российская федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию республики Беларусь, ее военную инфраструктуру.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Турья, Леоновка, Печенюги Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка, Бессалевка и Вольфино Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Огурцово, Зыбино и Бочково на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополя, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Купянск, Кучеровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. От артиллерийских обстрелов пострадали Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Белая Гора, Клебан-Бык, Торецк и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия

в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Только около Марьинки совершил более 25 безуспешных атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Обстрелял более 35 населённых пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка, Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Гавриловка, Новоберислав, Казацкое, Николаевка, Львове, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.

Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в своих целях. Так, местную больницу Малой Белозерки в Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь. В настоящее время в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находились около 80 захватчиков с ранениями разной степени тяжести.

Потери россии в Украине на 6 апреля

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

В то же время наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа Орлан и Supercam. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 176630 ( +390 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3631 ( +2 ) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 7013 ( +8 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2714 ( +7 ) ед,

РСЗО / MLRS – 532 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 281 ( +1 ) ед,

самолетов / aircraft – 306 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 292 ( +1 ) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2287 ( +4 ),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 911 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5574 ( +1 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 302 ( +3 ).