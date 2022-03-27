31 марта закончится срок подачи заявок на 6500 гривен «єПідтримки» от государства

Кабинет министров определил, что 31 марта 2022 года является последним днем ​​подачи запросов для получения помощи в рамках программы «єПідтримка».

Об этом говорится в постановлении правительства №367 от 26 марта.

«Установить, что последним днем ​​предоставления запросов (заявок) для получения помощи в рамках Программы «єПідтримка» является 31 марта 2022 года», — говорится в постановлении.

Кто может получить 6500 грн

ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за четвертый квартал 2021 года.

Наемные работники, за которых уплачен ЕСВ за четвертый квартал, кроме работников организаций, получающих средства из госбюджета.

ФЛП, которые не находятся в состоянии прекращения деятельности, реорганизации или ликвидации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6 500 грн без всяких условий.

С 7 марта все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп регионов, где продолжаются активные боевые действия, могут оставить заявку на получение 6 500 грн помощи.

Кабмин выделил на такие выплаты 21,45 миллиарда гривен. По состоянию на 22 марта заявки на получение помощи подали 3,1 миллионов украинцев.

Источник: «Экономическая правда»