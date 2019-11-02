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30 мостов, лифт к морю и скоростной трамвай: на одесском побережье может появиться свой Хай-Лайн

30 мостов, лифт к морю и скоростной трамвай: на одесском побережье может появиться свой Хай-Лайн

От морвокзала до 16-й станции Большого Фонтана в Одессе предлагают проложить двухуровневую эстакаду.

Об этом пишет dumskaya.net.

Инициаторы обновления побережья – местный архитектор Татьяна Габерстро и консалтинговая компания Capitalist Consulting. Они уже разработали проект благоустройства, сейчас готовят смету и обсуждают вопрос с мэрией. Говорят, на то, чтобы все реализовать, понадобится около пяти лет.

Авторы признались, что когда работали над проектом, вдохновлялись идеей нью-йоркского наземного парка Хай-Лайн.

Задумка у них грандиозная. Хотят обустроить линию скоростного трамвая на нижнем ярусе эстакады. При этом, по словам разработчиков проекта, по маршруту на электротранспорте можно будет за семь минут доехать от морвокзала до 16-й станции Фонтана.

На верхнем ярусе предлагают проложить велодорожки и оставить место для прогулок пешеходам. К морю можно будет пройти по специально оборудованным спускам, а в некоторых местах добраться вниз на лифте. Там же планируют построить несколько магазинов и кафешек, а также разбить зеленую зону.

Эстакаду с городом хотят соединить с помощью мостов, их планируют построить 30. А поддерживать все это грандиозное сооружение будут опоры вдоль прибрежных склонов.

Фото: dumskaya.net

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