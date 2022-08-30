30 августа нас ждет последняя магнитная буря лета

Лето не хочет просто так передавать эстафету осени и в последние дни августа мучает нас жаркой погодой и магнитными бурями.

Хотя, к его чести, и жара не критическая и возмущения магнитного поля хоть и присутствуют, но их величина средняя.

Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

В период магнитных бурь у некоторых людей начинают болеть суставы и обостряться заболевания. Некоторые становятся невнимательными и беспокойными. Также наблюдаются такие симптомы, как переедание, потеря энергии, головная боль, нарушения сна, повышение кровяного давления.

Чтобы легче пережить это состояние, следует больше отдыхать и уделять время себе. Высыпайтесь и проводите больше времени на свежем воздухе.

Проветривайте помещение каждый день, это поможет очистить воздух и настроиться на хороший день.

Как минимизировать влияние магнитных бурь:

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения;

Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций;

Не беритесь за работу, которая требует сосредоточенности и внимания;

Ограничьте поездки за рулем автомобиля;

Ложитесь спать в одно и то же время;

Проводите время на свежем воздухе;

Принимайте контрастный душ.