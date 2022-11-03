3 ноября в 10 областях Украины отключат свет: есть ли в списке Одесская?

Сегодня утром, в среду, 2 ноября 2022 года, НЭК «Укрэнерго» вводит в действие графики почасовых отключений света (ГПО) в Украине.

Такие ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов рашистских захватчиков.

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