3 ноября в 10 областях Украины отключат свет: есть ли в списке Одесская?

Сегодня, в четверг, 3 ноября 2022 года будут аварийные отключения электроэнергии в трех областях, еще в семи и в столице применят графики почасовых отключений. Одесского региона в списках нет.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Аварийные отключения света пройдут в таких областях:
- Кировоградская
- Запорожская
- Днепропетровска
Ограничение электроснабжения будет использовано для всех категорий потребителей.
Почасовые графики отключений применят в следующих регионах:
- в Киеве;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Черкасской области;
- Житомирской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области.
Ограничения потребления необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий.