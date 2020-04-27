28 апреля у некоторых одесситов не будет газа: список адресов

На распределительном газопроводе среднего давления на спуске Маринеско будут проводить ремонтные работы.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В связи с этим с 10.00 до 17.30 будет отключен газ по таким адресам:
№
Адреса
Назва організації
1
площа Грецька, 2
ТПФ «Інтеркьюд» магазин Антошка
2
площа Грецька, 3/4
ТЦ «Афіни»
3
площа Соборна,
Спасо-Преображенський Собор
4
вул. Дерибасівська, 21
ТЦ «Європа»
5
вул. Гаванна, 7
Кафе «Шоколадниця»
6
Військовий узвіз, 5
Кришна котельня
7
пров. Чайковського, 9
Населення
8
пров. Чайковського, 8
Котельня Оперного театру
9
пров. Красний, 12
Ресторан «Мафія»
10
Військовий узвіз, 13
Котельня житлового будинку
11
вул. Гаванна, 7
ресторан «Оліо-піцца»
12
вул. Преображенська, 4 кв.1
Населення
13
вул. Ланжеронівська, 24
Кафе «Чорнослив»
14
пров. Успенський, 6
Свято-Успенський собор
15
вул. Кузнечна, 59
Отель
16
вул. Гаванна, 6
СПД Шиман
17
вул. Гоголя, 2
Ексімнафтопродукт
18
вул. Мечнікова, 2
ОСББ «Два платани»
19
вул. Пастера, 5
Котельня інфекційної лікарні
20
вул. Преображенська, 35-А
Офіс № 2 нотаріус
21
вул. Преображенська, 45
ресторан «Сказка Сходу»
22
вул. Нежинська, 77/79
Єврейський Культурний центр
23
вул. Торгова, 26
Новий ринок
24
пров. Маланова, 6-А
Будівельник «А»
25
вул. Мечникова, 2а, 2/1
Населення
26
вул. Успенська, 93
ресторан Рандеву Доменанта
27
Новобазарний пров.
Автостанція
28
|пров. Віце-Адмірала Жукова, 3/7
Кришна котельня «ОСББ Гречеський»
29
|пров. Віце-Адмірала Жукова, 17/19
Кришна котельня
30
просп. Олександрівський, 21
Готель «Фудмаркет Олександрівський»
31
вул. Пастера, 5-А
Храм різдва христова
32
вул. Успенська, 95
Готель «Лондон»
33
пров. Красний, 24
Магазин «Тканини»
34
пров. Чайковського, 10
Готель
35
вул. Гоголя, 12
ресторан «Артшат»
36
|пров. Віце-Адмірала Жукова, 21/23
Центр «Ольвія»
37
вул. Жуковського, 33
Бізнес-центр «Покровський»
38
вул. Успенська, 115
Населення ПО «Корд-09»
Фото: РВС