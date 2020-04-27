28 апреля у некоторых одесситов не будет газа: список адресов

Доставка газа для одесситов: эксперты ответили на топовые вопросы потребителей Напомним, в декабре 2019 года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. И это нововведение до сих пор вызывает у наших читателей многочисленные вопросы. На самые распространенные из них ответили в компании «Одессагаз». ПОДРОБНЕЕ

Мартовская цена на газ снижена: какой тариф для жителей Одесского региона? Как известно, цена на газ меняется каждый месяц. При этом «Нафтогаз Украины» уже несколько месяцев подряд продолжает снижать цену для украинских потребителей. В марте стоимость одного куба голубого топлива стоит на 14% дешевле, чем в феврале. В компании «Одессагаз — Поставка» мы узнали, сколько заплатят жители Одесской области. ПОДРОБНЕЕ