27 января в Одессе останутся без света некоторые жители Черемушек

В понедельник, 27 января, на одесских Черемушек запланировали провести ремонтные работы электросетей.
Об этом сообщает пресс-служба “Облэнерго”.
В связи с этим ряд домов в жилмассиве “Черемушки” останется без электричества. Так, к отключению света стоит готовиться жителям по таким адресам:
- Улица Генерала Петрова, в домах №№66, 70, 76, 78
- Улица Радостная улица, дома №№31, 35
По предварительной информации, электроэнергию там отключат с 9:00 до 19:00.
Фото: amazonaws.com
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