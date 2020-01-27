27 января в Одессе останутся без света некоторые жители Черемушек

В понедельник, 27 января, на одесских Черемушек запланировали провести ремонтные работы электросетей.

Об этом сообщает пресс-служба “Облэнерго”.

В связи с этим ряд домов в жилмассиве “Черемушки” останется без электричества. Так, к отключению света стоит готовиться жителям по таким адресам:

Улица Генерала Петрова, в домах №№66, 70, 76, 78

Улица Радостная улица, дома №№31, 35

По предварительной информации, электроэнергию там отключат с 9:00 до 19:00.

Фото: amazonaws.com

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