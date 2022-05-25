26 мая в Одессе ухудшится погода

В четверг, 26 мая, в Одессе прогнозируют кратковременный дождь, грозу и сильный ветер.
Прогноз предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
26 мая 2022 г. в Одессе ожидается переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-15°С, днем 20-22°С.
Температура морской воды 13-14°С.
Погода в Одесской области:
Переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 20-25°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.