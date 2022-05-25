26 мая в Одессе ухудшится погода

Погода в Одессе 22 мая: каким будет воскресенье? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 22 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области будет достаточно тепло. А если и будет дождь, то ночью и кратковременный. ПОДРОБНЕЕ