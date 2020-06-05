2500 доларів за розробку проєкту землеустрою: на Одещині службовицю сільської ради підозрюють у корупції

Жінка мала сприяти подальшому позитивному вирішенню питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської області.
Прокурори обласної прокуратури повідомили про підозру землевпоряднику однієї з сільських рад Ізмаїльського району у скоєні корупційного злочину (ч. 1 ст. 368 КК України).
За даними слідства, службовець одержала 2500 доларів США хабара за прийняття заяви та подальше позитивне вирішення питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.
Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.
одержала 2500 доларів США хабара за прийняття заяви та подальше позитивне вирішення питання. А вот интересно сколько лет получат те кто решал “подальше позитивне вирішення питання”. Или она останется крайней – стрелочницей. А те кто действительно всё решал – как всегда – “белые и пушистые”, мы не приделах.