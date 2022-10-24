25 октября в Одессе можно увидеть солнечное затмение: как наблюдать

Завтра, во вторник 25 октября, мы сможем наблюдать частичное солнечное затмение. Луна закроет диск Солнца на 57 процентов.

Об этом сообщили в Одесском горсовете

Уникальное явление начнется Одессе в 12:27 и достигнет максимальной фазы в 13:41.

Максимальное затмение – 69 процентов солнечного диска – будет в Харькове.

«Будем надеяться, что облака не помешают нам насладиться этим зрелищем», — сказано в информации от мэрии.

ВАЖНО!

Нельзя наблюдать за затемнением через бинокль, телескоп, какие-либо очки, в частности солнцезащитные. Это может повредить глаза.

Как безопасно смотреть на Солнце во время затмения

Солнцезащитные очки задерживают электромагнитные волны видимой части диапазона, но пропускают ультрафиолетовое излучение, которое и вызывает ожог сетчатки.

Лучше для этого раздобыть очки или маску сварщика.

Можно сделать безопасный светофильтр и своим руками. Для этого надо закоптить любое прозрачное стекло.

Коптить можно над обычной свечой до состояния, когда через стекло ничего не будет видно.