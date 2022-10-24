Новости Одессы и Одесской области

25 октября в Одессе можно увидеть солнечное затмение: как наблюдать

25 октября в Одессе можно увидеть солнечное затмение: как наблюдать

Завтра, во вторник 25 октября, мы сможем наблюдать частичное солнечное затмение. Луна закроет диск Солнца на 57 процентов.

Об этом сообщили в Одесском горсовете

Уникальное явление начнется Одессе в 12:27 и достигнет максимальной фазы в 13:41.

Максимальное затмение – 69 процентов солнечного диска – будет в Харькове.

«Будем надеяться, что облака не помешают нам насладиться этим зрелищем», — сказано в информации от мэрии.

ВАЖНО!

Нельзя наблюдать за затемнением через бинокль, телескоп, какие-либо очки, в частности солнцезащитные. Это может повредить глаза.

Как безопасно смотреть на Солнце во время затмения

Солнцезащитные очки задерживают электромагнитные волны видимой части диапазона, но пропускают ультрафиолетовое излучение, которое и вызывает ожог сетчатки.

Лучше для этого раздобыть очки или маску сварщика.

Можно сделать безопасный светофильтр и своим руками. Для этого надо закоптить любое прозрачное стекло.

Коптить можно над обычной свечой до состояния, когда через стекло ничего не будет видно.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить