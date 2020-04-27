В Одессе создают лабораторию для ПЦР-тестирования коронавирусных больных

В инфекционке на ул. Пастера обустраивают собственную диагностическую лабораторию.

Там планируют проводить ПЦР-тесты пациентам с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба одесского горсовета.

Сейчас такой возможности в городе нет, отобранные образцы анализов отправляют в столичную лабораторию Центра здоровья.

А после того, как соответствующее подразделение появится у нас, можно будет проводить все исследования в Одессе.

Под лабораторию в инфекционной больнице уже готовят помещения. Там начали капитальный ремонт силами управления капстроительства мэрии.

Проводятся мероприятия по заключению договоров на поставку оборудования и расходных материалов, в том числе реактивов для ПЦР. Для этого из горбюджета выделят 2,1 млн грн.

По данным мэрии, на базе этой лаборатории в дальнейшем можно будет тестировать пациентов с другими видами инфекционных заболеваний, помимо коронавируса.

Фото: пресс-служба одесского горсовета

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