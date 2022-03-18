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23-й день войны: что происходит на фронтах?

23-й день войны: что происходит на фронтах?

Начались двадцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

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Вооруженные Силы Украины продолжали нанести сокрушительные удары по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.

В течение суток украинскими защитниками и защитницами было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются.

Также, за предыдущие сутки, бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, причиненные подразделениями Вооруженных Сил Украины, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооруженных сил российской федерации принимает меры в вопросах комплектования личным составом. Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.

На отдельных временно занятых территориях российские аккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.

Враг продолжает нести урон. Есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и наемников участвовать в войне против Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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