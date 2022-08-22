23 и 24 августа в Одесских ЦНАПах отменили прием

Из соображений безопасности одесские центры админуслуг вести прием граждан не будут.
Об этом проинформировали в Департаменте административных услуг Одесского городского совет.
В сообщении говорится, что 23 и 24 августа 2022 прием граждан в подразделениях Центра предоставления административных услуг отменен из соображений безопасности.
Предварительная запись граждан, сделанная ранее на 23 августа, будет обязательно перенесена на ближайшие даты, о чем сотрудники ЦНАП сообщат лично по телефону.
Напомним, что 23 августа в День прапора Украины и 24 августа в День Независимости существует повышенная опасноть обстрелов со стороны российских агрессоров. Поэтому все массовые праздничные мероприятия отменены.
И в случае сигналов воздушной тревоги украинцам следует немедленно проследовать в ближайшее убежище.