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23 декабря: почему сегодня не стоит пользоваться острыми предметами

23 декабря: почему сегодня не стоит пользоваться острыми предметами

Сегодня, 23 декабря, День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине (День штабных специальностей и войск специальной связи). Православные верующие чтят память Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Эвникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Эвареста.

Какой православный праздник отмечают 23 декабря

23 декабря в церковном календаре – день памяти Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Эвникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Эвареста. Жили они в III веке, когда на престол сел император Декий. Он отослал в город своего тезка, чтобы тот правил и заточал христиан. Мучеников схватили и пытали в течение 10 дней. Все мучения они вынесли с честью, поэтому их казнили мечом. Впоследствии их мощи были перенесены в Рим.

Что нельзя делать 23 декабря

  • Нельзя устраивать потасовки, если кого-то ударить, то можно серьезно заболеть.
  • Нежелательно работать с любыми острыми предметами, ведь если раниться, то весь год проведешь в болезнях.
  • Не разрешается подшивать разделение одежды, так как можно прожить меньше.

Народные приметы 23 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: ветрено — ждите хорошего урожая в следующем году;
  • кури себя беспокойно ведут — будет метель;
  • дует сильный ветер и идет снег — ждите дождливого и холодного июля;
  • храпит конь — к снежной буре.

Существовало поверье, если ребенок родился в этот день, особенно перед закатом, то он будет счастлив. Крестьяне пытались много работать, чтобы к Рождеству (25 декабря) успеть завершить все свои дела.

Именины 23 декабря празднуют:

  • Павел,
  • Наум,
  • Давид,
  • Федул,
  • Василий.

Талисманом человека, рожденного 23 декабря, является агат. Загадочный камень, известный человечеству с давних времен. Агат — минерал, являющийся одной из разновидностей кварца. Рисунок на камне напоминает глаз, поэтому его часто называют «Оком Творца».

23 декабря родились:

  • 1878 год — украинский, американский и немецкий ученый Степан Тимошенко;
  • 1882 год — общественный деятель, борец за украинский университет во Львове Адам Коцко;
  • 1999 год — солдат Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно) Максим Лях.

Важные и памятные даты 23 декабря в Украине и мире:

  • 1583 год — в торжественных условиях Папа Римский Климентий VIII формально принимает украинскую православную церковь под свое превосходство;
  • 1846 год — братья Джордж и Майкл Боинги основывают компанию по выпуску велосипедов, ныне занимающуюся авиастроением и авиаперевозками;
  • 1873 год — основывают Научное общество имени Шевченко;
  • 1947 год — в Bell Laboratories американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли демонстрируют свое изобретение — транзистор;
  • 1954 год — первая успешная пересадка почки в мире, Рональд Геррик жертвует почку своему брату-близнецу Ричарду;
  • 1968 год — американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс становятся первыми людьми, достигшими орбиты Луны;
  • 1972 год — Манагуа, столица Никарагуа, была полностью разрушена землетрясением мощностью 6,5 балла, погибает более 10 тысяч человек;
  • 1972 год — через 73 дня после авиакатастрофы самолета рейса 571 Air Force в Андах спасли 16 жертв той аварии;
  • 1983 год — Жан Савэ становится первой женщиной, назначенной генерал-губернатором Канады;
  • 1990 год — на всенародном референдуме 88% граждан Словении голосуют за независимость страны от Югославии;
  • 1991 год — независимость Украины признают Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика, были установлены дипломатические отношения с Казахстаном;
  • 1995 год — в Индии во время новогодних празднований в результате пожара в Дабвале в огне погибает 540 человек, в том числе 170 детей;
  • 2015 год — российские хакеры осуществляют кибератаку на энергетические компании Украины.

23 декабря в Украине и мире отмечают:

23 декабря в Украине празднуют День военнослужащих оперативного контроля всех уровней (День штабных специальностей и войск специальной связи). Профессиональный праздник, который был создан для привлечения внимания к невидимым на первый взгляд структурам, но именно они обеспечивают бесперебойную и надежную связь в мирные и военные времена. Телекоммуникационные системы также помогают поддерживать специальную связь между должностными лицами всех уровней власти.

Также 23 декабря Праздник человеческого света (День внутреннего света). Такое необычное событие было создано в 2001 году. Она не носит религиозного характера, поэтому ее могут добавить в свой календарь празднований люди разных национальностей, этнических и религиозных групп. Главная цель дня состоит в том, чтобы напомнить людям о необходимости фокусировки на вечных ценностях, таких как доброта, сострадание, взаимопомощь, верность, ответственность и решительность.

А еще 23 декабря День рождественского киномарафона. Самый популярный это интересный праздник в США, но любой человек может присоединиться к его празднованию. Этот день посвящен ностальгии по рождественским фильмам. А потому киноманы и любители праздников могут завернуться теплым одеялом, выпить чашку горячего какао и посмотреть любимые фильмы, посвященные Рождеству и Новому году. Интересно, что первый рождественский фильм был снят в 1898 году в жанре немого кино. Он назывался «Санта-Клаус» и был короткометражным.

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