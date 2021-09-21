22 сентября в Одесской области пройдет массовое отключение газа

В Одесской области исчезнут 3 улицы Валентины Терешковой В трех населенных пунктах под Одессой – селах Фонтанка, Крыжановка и Новая Дофиновка – переименуют три улицы, названные в честь первой советской женщины-космонавта Валентины Терешковой. ПОДРОБНЕЕ