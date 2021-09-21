22 сентября в Одесской области пройдет массовое отключение газа

Завтра, 22 сентября 2021 г. в нескольких селах и поселках Одесского региона на один день отключат природный газ.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Одессагаз».
Газа не будет с 07:00 по 19:00. Причина: ремонтные работы на распределительных газопроводах.
Будет прекращено газоснабжение потребителей населенных пунктов Любашевского района Одесской области.
На день без газа останутся потребители в таких населенных пунктах:
- Любашевка;
- Зеленогорское;
- Солтановка;
- Новоселовка;
- Гвоздавка-1;
- Гвоздавка-2;
- Ясеново-1;
- Ясеново-2;
- Познанка-1;
- Познанка-2;
- Октябрьское;
- Михайловка;
- Бобрик-1;
- Бобрик-2;
- Арчепитовка;
- Ивановка;
- Янишевка;
- Демидовка.