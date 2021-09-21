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22 сентября в Одесской области пройдет массовое отключение газа

22 сентября в Одесской области пройдет массовое отключение газа

Завтра, 22 сентября 2021 г. в нескольких селах и поселках Одесского региона на один день отключат природный газ.

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Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Одессагаз».

Газа не будет с 07:00 по 19:00. Причина: ремонтные работы на распределительных газопроводах.

Будет прекращено газоснабжение потребителей населенных пунктов Любашевского района Одесской области.

На день без газа останутся потребители в таких населенных пунктах:

  • Любашевка;
  • Зеленогорское;
  • Солтановка;
  • Новоселовка;
  • Гвоздавка-1;
  • Гвоздавка-2;
  • Ясеново-1;
  • Ясеново-2;
  • Познанка-1;
  • Познанка-2;
  • Октябрьское;
  • Михайловка;
  • Бобрик-1;
  • Бобрик-2;
  • Арчепитовка;
  • Ивановка;
  • Янишевка;
  • Демидовка.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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