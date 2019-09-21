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Новости Одессы и Одесской области

22 сентября под Одессой перекроют улицы из-за велогонки

22 сентября под Одессой перекроют улицы из-за велогонки

Соревнования по велоспорту устроят в городе Черноморск, что в часе езды от Одессы.

Об этом сообщает сайт Черноморска 04868.com.ua.

Гонка в 9:30 стартует у Дворца спорта на проспекте Мира.

В связи с этим на время продолжения соревнований до 12:00 перекроют некоторые улицы.

Так, нельзя будет проехать от пересечения ул. 1 Мая и проспекта Мира по маршруту: проспект Мира, ул. Данченко, ул. Парковая, ул. 1 Мая, проспект Мира возле «Юности».

Как подчеркнули организаторы, на этот период владельцам транспортных средств следуют убрать машины с этих улиц. Желающих приглашают поболеть за участников гонки.

Фото: 04868.com.ua

 

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