200 лет за две минуты: одессит создал анимационную карту города (видео)

Чуть больше, чем за две минуты (всего лишь!) мы можем наблюдать, как развивалась Одесса в течение 200 лет ─ с 1794 по 1994 годы.

Как сообщает сам Олег, на создание этого живого чуда у него ушло 10 лет работы.

Разработку Олега Елагина уже оценили экскурсоводы, краеведы, историки.

«Очень красиво и познавательно. Рады, что были полезны в этом деле и сами узнали много нового», ─ отзываются о необычной карте Одессы в турагентстве «Тудой-сюдой».

С картой можно ознакомиться на видео.

Фото, видео: LaszloCh

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!