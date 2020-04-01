200 лет за две минуты: одессит создал анимационную карту города (видео)

Одессит Олег Елагин создал живую (анимационную) карту города.
Чуть больше, чем за две минуты (всего лишь!) мы можем наблюдать, как развивалась Одесса в течение 200 лет ─ с 1794 по 1994 годы.
Как сообщает сам Олег, на создание этого живого чуда у него ушло 10 лет работы.
Разработку Олега Елагина уже оценили экскурсоводы, краеведы, историки.
«Очень красиво и познавательно. Рады, что были полезны в этом деле и сами узнали много нового», ─ отзываются о необычной карте Одессы в турагентстве «Тудой-сюдой».
С картой можно ознакомиться на видео.
Фото, видео: LaszloCh
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Мария Котова.спасибо,очень интересно!Вы всегда подаёте интересный материал.