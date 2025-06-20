Ключевые моменты:
- 20 июня с 07:00 до 18:00 будет обесточена часть Киевского района Одессы.
- Отключения связаны с плановыми ремонтными работами для повышения надежности сети перед летним сезоном.
Цель работ и обеспечение критической инфраструктуры
По информации ДТЭК «Одесские электросети», эти временные неудобства необходимы для повышения надежности электросети и проверки оборудования накануне летнего сезона, который характеризуется пиковыми нагрузками на систему.
Энергетики заверили, что обеспечат электроснабжением от резервных линий объекты критической инфраструктуры и потребителей там, где это будет технически возможно. В случаях, где отключения не удастся избежать, компания приложит все усилия, чтобы завершить ремонтные работы как можно быстрее и восстановить электроснабжение.
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