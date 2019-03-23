Полиция задержала двух бездомных по подозрению в поджоге здания на Академической

По предварительной версии пожар возник из-за неосторожности.

Эксперты продолжают выяснять точную причину возгорания заброшенного здания. Предварительно она определена как неосторожное обращение с огнем.

Прибывшие на место пожара полицейские задержали двоих бездомных и доставили в Шевченковский отдел полиции для объяснений и выяснения обстоятельств происшествия.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщала «Одесская жизнь», возгорание в заброшенном одноэтажном здании произошло в пятницу вечером. Огонь охватил площадь около 400 квадратных метров.

Фото пресс-службы ГУ ГСЧС области.