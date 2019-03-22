﻿ Сильный пожар снова произошёл в районе Аркадии - Одесская Жизнь

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Сильный пожар снова произошёл в районе Аркадии

Сильный пожар снова произошёл в районе Аркадии

Загорелось заброшенное одноэтажное здание на ул. Академической — это бывшая Пионерская.

Сообщение о возгорании спасатели ГСЧС получили около 8 часов вечера.

На место прибыли 5 пожарных автомобилей и 30 человек из пожарно-спасательных подразделений. Пламя охватило около 400 квадратных метров — горела крыша заброшенного строения, а также внутренняя часть здания и прилегающая территория. Существовала угроза распространения огня на большую площадь.

пожар аркадияВ 20:45 пожар был локализован, после чего пожарные приступили к его ликвидации.

По информации СМИ, виновниками возгорания могли стать местные бездомные. Сведений о пострадавших пока нет.

пожар аркадия

Фото пресс-службы ГУ ГСЧС в Одесской области.

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