Погода 9 января. Существенных осадков не ожидается

Синоптики обещают, что днём значительно потеплеет.

По прогнозу Укргидрометцентра, завтра в Одессе будет облачно, но без существенных осадков.

Юго-восточный ветер, силой от 5 до 10 метров, принесёт в регион потепление. Так, если еще нынешней ночью температура воздуха в Одессе и области останется на уровне -10-12ºС, то уже днём ожидается от -1 до +1ºС.

Будьте осторожны, ведь из-за резкого потепления на дорогах и тротуарах может образоваться как лужи со “снежной кашей”, так и самый настоящий гололед – если к вечеру снова подморозит.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета.