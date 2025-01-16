магнитные бури
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По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 16 января ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень).

Планетарный К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Из-за регулярных вспышек и взрывов различной мощности на Солнце выделяется значительное количество солнечной энергии, а заряженные частицы, образованные в результате вспышек, достигают магнитосферы Земли, способствуя нарушениям здоровья у людей. Известно, что из-за активности вспышек ситуация с магнитными бурями может довольно динамично меняться, поэтому ученые регулярно обновляют данные и прогнозы.

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Магнитные бури: кто в зоне риска

В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболевания. Они могут испытывать следующие симптомы:

  • повышение давления;
  • бессонница;
  • головная боль;
  • усталость;
  • раздражительность;
  • снижение концентрации.

Но как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки.
  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду.
  • Пересмотреть ежедневный рацион. Отдать предпочтение легким блюдам.

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