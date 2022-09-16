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16 сентября не будет света в трех районах Одессы: адреса

16 сентября не будет света в трех районах Одессы: адреса

ДТЭК Одесские электросети сообщают: отсутствие электроснабжения в Киевском, Приморском и Суворовском районах Одессы связано с проведением ремонтных работ.

Так, согласно информации Одесского городского совета, от электроснабжения будут отключены абоненты по следующим адресам:

  • Ивана Франко 28а, 29, 29/, корп.2, 29а, 29б, корп.1, 29б, корп.2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36а, 37, , корп.2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40б, корп.1, 40в, 40в, корп.2
  • Ивана Франко переулок 12, 14, 15, 16, 17, 19
  • Канатная улица 91, 92, 94, 96
  • Кондрашина 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43а
  • Пантелеймоновская улица 72, 74
  • Петрашевского 7-А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19
  • Пироговская 21
  • Фонтанская Дорога 16/5
  • Фонтанская дорога-киев 16, корп.2, 16/, корп.1, 16/, корп.2, 16/, корп.3, 16/, корп.4, 16/, корп.5, 16/, корп. .6, 16/2
  • Штурвочная 3, 5, 7, 9, 9/, корп.1, 11, 11А, 13, 13а
  • Академика Заболотного 56/2, 56_, корп.1, 56_, корп.2, 66, 66_, корп.1, 66_, корп.2
  • Академика Заболотного 60, 62, 66, 66_, корп.1, 66_, корп.2
  • Галана 28, 30, 32, 34, 36
  • Нефтяников пер. 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а
  • Проценко 40, 42, 42а, 44, 44_, корп.1, 44а, 46, 48
  • Сергия Ядова 51, 53, 55, 59, 61а
  • Шилова 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42а
  • 1-й Дачный переулок 6
  • Дачная 3б, 3в, 4, 4, корп.4, 4/, корп.3, 4/2, 4а, 4в
  • Дубовая роща 8
  • переулок Янтарный (Майский пер.) 7, 8
  • Фонтанская дорога 106/, корп.24, 106/19, 108, 108/, корп.1, 108/, корп.2, 108/, корп.3

Возобновление питания ориентировочно в 18:00.

Проверить ваш адрес и, по возможности, сообщить жильцам других домов можно на сайте или чат-ботах:

Viber (http://www.viber.com/dtekodeskielektromerezhi);

Telegram (https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot);

Facebook (facebook.com/dtekoem).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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