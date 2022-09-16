16 сентября не будет света в трех районах Одессы: адреса

В Одессе жители Столбовой от отчаяния перекрыли свою улицу Проезд по улице Столбовой в Одессе пока отсутствует. Ее перекрыли местные жители – в их домах уже несколько дней нет света. ПОДРОБНЕЕ

Последствия ночной стихии: на Одесчине остаются без света 5 населенных пунктов По состоянию на 14:00 часов четверга, 11 августа 2022 года, в Одесской области остаются без электроснабжения еще 5 населенных пунктов. Энергетики продолжают ликвидировать последствия ночного ливня.

Об этом сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети». ПОДРОБНЕЕ