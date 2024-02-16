Новости Одессы и Одесской области

16 февраля сотни домов в Одессе проведут день без света: адреса

16 февраля сотни домов в Одессе проведут день без света: адреса

В пятницу,16 февраля, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • О. Блока, 1-а,
  • Проектируемая, 8,
  • 2-а Проектная,
  • Ак. Гаркавого,
  • Элеваторная,
  • Житомирская,
  • Кленовая,
  • Кустанайская,
  • Марата,
  • Овидиопольская,
  • Тираспольская,
  • Умова,
  • пер. 1-й, 2-й Марата
  • Фонтанская дорога, 9б,
  • Индийская, 3,4,4а,5,7,9,11,
  • Монгольская,
  • Проселочная,
  • Самарская,
  • Улитина,
  • Разина,
  • Грузинская, 1,2,3,3а, 4,5,5а, 6,7,8,10,12,
  • Подольская, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,17а,
  • Польская 2,4,5,6,6а,8,10,
  • Черняховского 12,14,16,18,20,20а,20б,
  • Сегедская, 16,
  • Академическая.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • пер. Людмилы Гинзбург,
  • Оранжерейный,
  • Черноморского Казачества,
  • Хуторская,
  • Ак. Панкратовой,
  • Хавкина,
  • пер. Цементный,
  • пер. Панкратовой,
  • Котляревского,
  • Ат. Головатого, 44,62,
  • пер. Павла Кравцова, 2,
  • Круговая,
  • Геологическая, 9,9а,23а,
  • Степная,
  • пер. Хуторской,
  • пер. Цементный,
  • Ростовская,
  • Ат. Чепиги, 83,
  • Марсельская, 23, 25, 27, 29,
  • переулок Шебелинский,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Южный РЭС

Работы до 19.00

  • Ак. Королева,80, 78, 82, 74а, 74б, 76/2, 76/1, 76/2,
  • Долгая,
  • Зеленая, 26а, 82а,
  • Люстдорфская дорога 211,213,215,
  • Офицерская,
  • Псковская, 3,4,5,5а,6,7,9,9а,11,15,
  • Яхненко,
  • пер. 1-й, 2-й Офицерский,
  • пер. 1-й, 2-й, Сиротский,
  • пер. Псковский,
  • пер. Смелый, Ильфа и Петрова, 21, 23,
  • просп. Академика Глушко, 21, 19/1, 21/1, 21, 23, 25
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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