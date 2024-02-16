16 февраля сотни домов в Одессе проведут день без света: адреса

В пятницу,16 февраля, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- О. Блока, 1-а,
- Проектируемая, 8,
- 2-а Проектная,
- Ак. Гаркавого,
- Элеваторная,
- Житомирская,
- Кленовая,
- Кустанайская,
- Марата,
- Овидиопольская,
- Тираспольская,
- Умова,
- пер. 1-й, 2-й Марата
- Фонтанская дорога, 9б,
- Индийская, 3,4,4а,5,7,9,11,
- Монгольская,
- Проселочная,
- Самарская,
- Улитина,
- Разина,
- Грузинская, 1,2,3,3а, 4,5,5а, 6,7,8,10,12,
- Подольская, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,17а,
- Польская 2,4,5,6,6а,8,10,
- Черняховского 12,14,16,18,20,20а,20б,
- Сегедская, 16,
- Академическая.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- пер. Людмилы Гинзбург,
- Оранжерейный,
- Черноморского Казачества,
- Хуторская,
- Ак. Панкратовой,
- Хавкина,
- пер. Цементный,
- пер. Панкратовой,
- Котляревского,
- Ат. Головатого, 44,62,
- пер. Павла Кравцова, 2,
- Круговая,
- Геологическая, 9,9а,23а,
- Степная,
- пер. Хуторской,
- пер. Цементный,
- Ростовская,
- Ат. Чепиги, 83,
- Марсельская, 23, 25, 27, 29,
- переулок Шебелинский,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Южный РЭС
Работы до 19.00
- Ак. Королева,80, 78, 82, 74а, 74б, 76/2, 76/1, 76/2,
- Долгая,
- Зеленая, 26а, 82а,
- Люстдорфская дорога 211,213,215,
- Офицерская,
- Псковская, 3,4,5,5а,6,7,9,9а,11,15,
- Яхненко,
- пер. 1-й, 2-й Офицерский,
- пер. 1-й, 2-й, Сиротский,
- пер. Псковский,
- пер. Смелый, Ильфа и Петрова, 21, 23,
- просп. Академика Глушко, 21, 19/1, 21/1, 21, 23, 25