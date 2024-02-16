Новини Одеси та Одеської області

16 лютого сотні будинків в Одесі проведуть день без світла: адреси

16 лютого сотні будинків в Одесі проведуть день без світла: адреси

У п’ятницю, 16 лютого, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • О. Блока, 1-а,
  • Проектована, 8,
  • 2-а Проектна,
  • Ак. Гаркавого,
  • Елеваторна,
  • Житомирська,
  • Кленова,
  • Кустанайська,
  • Марата,
  • Овідіопольська,
  • Тираспольська,
  • Умова,
  • пров. 1-й, 2-й Марата
  • Фонтанська дорога, 9б,
  • Індійська, 3,4,4а,5,7,9,11,
  • Монгольська,
  • Просьолочна,
  • Самарська Улітіна,
  • Разіна,
  • Грузинська, 1,2,3,3а,4,5,5а ,6,7,8,10,12,
  • Подільська, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,17а,
  • Польська 2,4,5,6,6а,8,10,
  • Черняховського 12,14,16,18,20,20а,20б,
  • Сегедська, 16,
  • Академічна.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • пров. Людмили Гінзбург,
  • Оранжерейний,
  • Чорноморського Козацтва,
  • Хуторська,
  • Ак. Панкратової,
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Ак. Панкратової,
  • Котляревського,
  • От. Головатого, 44,62,
  • пров. Павла Кравцова, 2,
  • Кругова,
  • Геологічна, 9,9а,23а,
  • Степова,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Цементний,
  • Ростовська,
  • От. Чепіги, 83,
  • Марсельська, 23, 25, 27, 29,
  • пров. Шебелинський,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Ак.Корольова,80, 78, 82, 74а, 74б, 76/2, 76/1, 76/2,
  • Довга,
  • Зелена, 26а, 82а,
  • Люстдорфська дорога 211,213,215,
  • Офіцерська,
  • Псковська, 3,4,5,5а,6,7,9,9а,11,15,
  • Яхненка,
  • пров. 1-й, 2-й Офіцерський,
  • пров. 1-й, 2-й, Сирітський,
  • пров. Псковський,
  • пров. Смілий,
  • Ільфа і Петрова, 21, 23,
  • просп. Академіка Глушка, 21, 19/1, 21/1, 21, 23, 25
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