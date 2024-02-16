16 лютого сотні будинків в Одесі проведуть день без світла: адреси

У п’ятницю, 16 лютого, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- О. Блока, 1-а,
- Проектована, 8,
- 2-а Проектна,
- Ак. Гаркавого,
- Елеваторна,
- Житомирська,
- Кленова,
- Кустанайська,
- Марата,
- Овідіопольська,
- Тираспольська,
- Умова,
- пров. 1-й, 2-й Марата
- Фонтанська дорога, 9б,
- Індійська, 3,4,4а,5,7,9,11,
- Монгольська,
- Просьолочна,
- Самарська Улітіна,
- Разіна,
- Грузинська, 1,2,3,3а,4,5,5а ,6,7,8,10,12,
- Подільська, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,17а,
- Польська 2,4,5,6,6а,8,10,
- Черняховського 12,14,16,18,20,20а,20б,
- Сегедська, 16,
- Академічна.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- пров. Людмили Гінзбург,
- Оранжерейний,
- Чорноморського Козацтва,
- Хуторська,
- Ак. Панкратової,
- Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Ак. Панкратової,
- Котляревського,
- От. Головатого, 44,62,
- пров. Павла Кравцова, 2,
- Кругова,
- Геологічна, 9,9а,23а,
- Степова,
- пров. Хуторський,
- пров. Цементний,
- Ростовська,
- От. Чепіги, 83,
- Марсельська, 23, 25, 27, 29,
- пров. Шебелинський,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00
- Ак.Корольова,80, 78, 82, 74а, 74б, 76/2, 76/1, 76/2,
- Довга,
- Зелена, 26а, 82а,
- Люстдорфська дорога 211,213,215,
- Офіцерська,
- Псковська, 3,4,5,5а,6,7,9,9а,11,15,
- Яхненка,
- пров. 1-й, 2-й Офіцерський,
- пров. 1-й, 2-й, Сирітський,
- пров. Псковський,
- пров. Смілий,
- Ільфа і Петрова, 21, 23,
- просп. Академіка Глушка, 21, 19/1, 21/1, 21, 23, 25