15 серпня в Одесі на декількох вулицях планується відключення газу

На розподільному газопроводі відбуватимуться ремонтні роботи.
Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі високого тиску за адресою: вул. Виноградна
15 серпня, з 09:00 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
- вул. Каштанова, 1
- вул. Риночна, 1
- вул. Садівнича, 54, 47
- вул. Центральна, 7
- вул. Інституцька, 52, 53, 54
- вул. Виноградна, 25-а,23, 21, 17, 11, 7, 5, 1, 12, 10, 2-а
- вул. Лабораторна, 1/2а, 18/3, 18/1а, 18/1
- вул. Лабораторна, 1-н
- вул. Лабораторна, 19
Управління експлуатації газового господарства Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.
Фото: Народна правда
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