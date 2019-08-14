15 серпня в Одесі на декількох вулицях планується відключення газу

На розподільному газопроводі відбуватимуться ремонтні роботи.

Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі високого тиску за адресою: вул. Виноградна

15 серпня, з 09:00 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

вул. Каштанова, 1

вул. Риночна, 1

вул. Садівнича, 54, 47

вул. Центральна, 7

вул. Інституцька, 52, 53, 54

вул. Виноградна, 25-а,23, 21, 17, 11, 7, 5, 1, 12, 10, 2-а

вул. Лабораторна, 1/2а, 18/3, 18/1а, 18/1

вул. Лабораторна, 1-н

вул. Лабораторна, 19

Управління експлуатації газового господарства Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.

Фото: Народна правда