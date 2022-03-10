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15-й день российского вторжения: как проходит оборона Украины

15-й день российского вторжения: как проходит оборона Украины

Начаты пятнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Рецепты

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя.

Вместе с тем, продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

В Северском операционном районе украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.

Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонные рубежи.

На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях на Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).

В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.

Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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