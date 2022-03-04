15:35 В Одессе воздушная тревога — все в укрытие

Публикуем пост Израильского врача Александра Злотника. Израильские медики имеют опыт лечения травм, вызванных боевыми действиями. Также у них большой опыт проведения операций в боевых условиях. И ряд медиков готовы помочь украинским коллегам.

Дорогие земляки! По городу продолжает распространяться фейковая информация, о якобы недостаточной степени очистки воды из-за нехватки реагентов.

Находившийся на ремонте в Николаеве флагман украинского флота фрегат «Гетман Сагайдачный» затопили.

Вооруженные силы Украины готовы остановить захватчиков, откуда бы они не шли: по земле или с моря.

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