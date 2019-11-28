14% українців витрачають на оплату комунальних послуг більше половини доходу сім’ї

З 2015 року цей показник зріс з 6% до 14%.

Такі дані наводить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Майже половина опитаних (45%) сказали, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у жовтні 2019 року зросли порівняно з жовтнем 2018 року. У 35% респондентів ці витрати не змінилися або зменшилися.

Близько 14% українців витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім’ї. Якщо порівняти результати цього дослідження з опитування КМІС, проведеним в 2015 році, то за 4 роки частка тих домогосподарств, які витрачають більше половини доходу на комунальні послуги, зросла більш, ніж вдвічі – з 6% до 14%.

Частка тих, хто витрачає на “комуналку” від третини до половини доходу збільшилася з 16% до 21%. Відповідно, зменшилась кількість тих, хто витрачає до 10%: з 18% в 2015 році до 12% в 2019.

Також зменшилася частка тих, хто витрачає від 10% до 30%: з 48% до 41%.

Фото: UkrMedia

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