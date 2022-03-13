14 марта Красный крест организует эвакуационный рейс в Молдову

У Одессы достаточно сил противостоять российскому агрессору, – спикер штаба Военной администрации (видео) У Одессы и области достаточно сил и средств для того, чтобы ни один российский оккупант не ступил на нашу землю.

Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении спикер оперативного штаба Военной администрации Одесской области Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ

Херсон не сдается: весь центр города в украинских государственных флагах (фото) Несмотря на то, что войска оккупантов вошли в Херсон, тысячи жителей города каждый день выходят на митинги с государственными флагами Украины и требуют от захватчиков убираться вон. ПОДРОБНЕЕ

Российские войска обстреляли жилые районы Николаева: погибли 9 человек В результате обстрела 13 марта российскими агрессорами соседнего с Одессой Николаева, там погибли 9 мирных жителей. Чуть позже оккупанты разбомбили здание школы. ПОДРОБНЕЕ