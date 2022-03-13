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14 марта Красный крест организует эвакуационный рейс в Молдову

14 марта Красный крест организует эвакуационный рейс в Молдову

Эвакуационные рейсы, организованные Красным Крестом, будут отправляться из Одессы в Молдову ежедневно.

Рецепты

Следующий запланирован на 12:00 14 марта с железнодорожного вокзала Одессы.

Отправка бесплатная, будут перевозить детей, женщин и пожилых людей.

Поездка будет длиться около 1 часа 20 минут, пересечение границы в пункте пропуска «Паланка» – около двух часов.

Предварительная регистрация на рейс обязательная по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGfSsBKVfR1NBLtum-7qjKzdA6oZH9C24QPms0Yt89K4qhxA/viewform.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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