121 капкан: біля пам’ятника Дюку встановили інсталяцію про українських політв’язнів в Росії

Метою акції є привернення уваги громадськості до українських політичних в’язнів, яких утримує російська влада, у тому числі кримських татар.

Про це розповіли організатори даної акції у Facebook.

На Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку де Рішельє встановлена інсталяція зі 121-го штучного капкану. Така кількість відповідає кількості українців, незаконно утримуваних російською владою. На сьогодні це 97 політв’язнів та 24 військовополонених моряків.

Посередині інсталяції розташований інформаційний стенд, на якому пояснюється мета акції і розміщена інформація про політв’язнів.

Також на бульварі встановили інформаційний намет, у якому одесити можуть отримати спеціально створену до акції тематичну газету з інформацією та історіями політв’язнів. Активісти глобальної акції #SaveOlegSentsov пропонують усім бажаючим написати листа чи підписати листівку для в’язнів Кремля, які після туру будуть передані кожному адресату.

Одеса – перше місто з 10-ти у регіональному турі на підтримку українських політичних ув’язнених та військовополонених “В’язні Кремля”. Метою акції є привернення уваги громадськості до українських політичних в’язнів, яких утримує російська влада, у тому числі кримських татар. Однією з головних ідей проведення акцій є підтримка самих політв’язнів та їхніх родичів і прояв солідарності.

Фото: камери спостереження на Приморському бульварі