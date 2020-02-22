12-летний подросток в Одессе угнал машину, чтобы покататься, и уснул в ней

Юному угонщику приглянулась машина Nissan на улице Святослава Рихтера. На его счастье хозяин забыл закрыть машину и оставил в салоне ключи.
Долго не думая, подросток решил воспользоваться ситуацией и покататься.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Накатавшись вдоволь, школьник остановился между гаражей в пяти кварталах от места угона. Полиция нашла его спящим в салоне авто.
К слову, малолетнего хулигана уже не раз ловили на подобных выходках. Также он попадался на кражах.
Так как привлечь его к ответственности нельзя из-за возраста, полиция ограничится воспитательными работами.
Фото: ГУНП в Одесской области
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!