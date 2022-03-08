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12-й день войны: Генштаб ВСУ сообщает, что продвижение войск РФ значительно замедлилось

12-й день войны: Генштаб ВСУ сообщает, что продвижение войск РФ значительно замедлилось

Начаты тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился.

Рецепты

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Украинская армия успешно защищается

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

На Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова.

Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

Российские войска деморализованы: они грабят, мародерствуют, прячутся за мирным населением

Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.

Так, в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях временно занятых российскими оккупантами широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах. гражданской инфраструктуры.

На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля 2022 года, для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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