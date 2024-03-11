11 марта: начало Масницы (Масленицы), День сантехника и День инструментов

Початок Сирного тижня або Масниці

В Україні 11 березня, перш за все, ознаменоване Масницею — святом, йде своїм корінням ще у дохристиянські часи і символізує прощання з зимою та зустріч весни. У християнській інтерпретації її традиційно відзначають протягом тижня перед Великим постом і ці сім днів сповнені різних обрядів та звичаїв, таких як співи, танці та, звісно, приготування млинців.

Всесвітній день сантехніка

Цей день відзначається щороку 11 березня та присвячений важливості сантехніки та сантехнічної промисловості для здоров’я, безпеки та стійкості суспільства. Всесвітній день сантехніка підкреслює значення сантехніків та їхньої роботи у підтриманні гігієни та комфорту.

Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно

Це свято, засноване у 2010 році, відзначається щороку 11 березня та має на меті сприяти взаєморозумінню та миру між різними культурами через вивчення та оцінку мусульманської культури, літератури, мистецтва та кіно.

День Співдружності націй

Це свято відзначається у другий понеділок березня і є важливим днем для 53 країн-учасниць Співдружності націй, яке сприяє співпраці та спільним цінностям між ними.

День інструментів

Національний День вшанування робочих інструментів відзначається 11 березня, особливо у Сполучених Штатах, де люди відвідують свої гаражі та майстерні, щоб вшанувати ручні прилади та інструменти.

Які історичні події стались 11 березня

1669 — на Сицилії почалося виверження вулкана Етна.

1702 — у Лондоні почала виходити перша англомовна газета — The Daily Courant.

1811 — серед текстильників Ноттінгема розпочався луддитський рух, учасники якого знищували виробничі машини, побоюючись скорочення робочих місць.

1878 — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід проголосили шарлатанством.

1931 — у СРСР заборонили ввозити та продавати Біблію.

1941 — Конгрес США ухвалив закон про ленд-ліз — про передачу в борг або в оренду зброї.

1985 — Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС.

1990 — Верховна Рада Литовської РСР ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.

1990 — Августо Піночет пішов з поста президента Чилі — до влади прийшов демократичний уряд.

2004 — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 193 людей.

2009 — стрілянина в місті Вінненден (Німеччина): Тім Кретчмер влаштував стрілянину у своїй колишній школі, а потім і в місті — вбито 15 людей, поранено 11, злочинець наклав на себе руки.

2010 — в Австралії повністю скасована смертна кара.

2011 — землетрус в Японії спричинив аварію на АЕС у Фукусімі.

2020 — ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Хто народився 11 березня