100 шкіл та 100 садочків: у Міносвіти розповіли про плани протягом наступних 5 років

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад представила «To do list» змін, які плануються впровадити у сферах освіти та науки в межах трьох часових проміжків — до кінця 2019 року, впродовж 2020 року та загалом протягом наступних 5 років.

Про це пише Урядовий портал.

Зокрема, захід відбувся на базі сучасного дитячого садка у смт Обухівка, Дніпропетровської області, сьогодні, 8 листопада.

– Маємо розвивати ті компетентності, отримувати ті знання, які є необхідними в сучасному світі. Ми, як прфільне міністерство, своїм завданням бачимо вибудовуванням цілісної системи, яка на кожному з рівнів може підхопити людину і дати їй ті можливості і ті навички, необхідні для успішного професійного та особистого життя, – наголосила Ганна Новосад.

За її словами, важливу увагу приділено розвитку дошкільної освіти. Серед завдань до кінця 2019-го та на 2020 рік формування переліку особистих якостей та умінь дитини після дитсадка, скорочення черги до дошкільних закладів, проведення дослідження якості дошкільної освіти.

– Одна з найамбітніших цілей – забезпечити доступ до дошкільної освіти. Спільно з місцевими органами влади ставимо за ціль або побудувати, або реконструювати 100 дитячих садочків, – підкреслила Міністерка і додала, що через 5 років кожна дитина як у сільській місцевості, так і у місті повинна мати доступ до дошкільної освіти. Також Міністерство працюватиме і над тим, щоб працівники дошкільних закладів мали достойну оплату праці.

Ганна Новосад повідомила, що реформа шкільної освіти та імплементація Нової української школи продовжуватиметься.

– Завданням нашого Уряду буде завершення змін в початковій школі. Але не менш амбітне завдання – ці зміни перенести і почати в базовій школі – 5-9 класі. І цей виклик складніший ніж в 1-4 класах, оскільки мова йде про більшу кількість вчителів, вчителів предметників, про більшу кількість класів, – зазначила вона.

Завданнями до кінця 2019-го та на 2020 рік: внести на розгляд Парламенту законопроект «Про повну загальну середню освіту», запровадження вже в грудні цього року практики пояснення дітям про різні професії – профорієнтація, впровадження ел-підручників, створення 250 нових STEM лабораторій та 25 лабораторій роботохніки. Крім того, ціль – побудова, або відновлення 100 сучасних шкіл.

Важливим є питання доступу до освіти для українців у зоні збройного конфлікту. Міністерство працює над створенням ел-матеріалів для дистанційної освіти для дітей з ТОТ. Планується психологічний супровід для шкіл у сірій зоні та школярів та студентів з ТОТ. Крім того, за словами Ганни Новосад, потрібно збільшувати можливості для вступу дітей з тимчасово окупованих територій.

Фото: 112 канал

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