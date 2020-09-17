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100 километров по Поясу Славы: в Одессе пройдут традиционные велопробег и турпоход

100 километров по Поясу Славы: в Одессе пройдут традиционные велопробег и турпоход

Мероприятия обычно проводятся в апреле и приурочены к годовщине освобождения Одессы от нацистских оккупантов. Маршрут соток проходит по рубежам обороны Одессы, где в 1941 году велись активные бои. В этом году традиционные велоралли и переход были перенесены из-за введения в марте строгих карантинных ограничений.

В связи со стартом мероприятий 26 сентября с 07:00 до 10:30 временно будет ограничен въезд на территорию перед входом на Аллею Славы (парк Шевченко) и Лидерсовский бульвар от Санаторного переулка.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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