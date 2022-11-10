10 ноября Одессу с утра ждут отключения света

С 7 часов утра 10 ноября 2022 года в Одессе будут задействованы плановые графики стабилизационных отключений электричества.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

По информации энергетиков, 10 ноября с 7:00 по распоряжению НЭК Укрэнерго отключения будут происходить согласно графику.

Обновленный график потенциальных отключений можно посмотреть: перейдя по этой ссылке: График отключений в Одесской области.

Энергетики просят поддержки

В «Укрэнерго» просят всех потребителей поддержать энергетиков в борьбе за энергофронт.

Для этого надо использовать электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Также в «Одесских электросетях» советуют правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения: не сразу, а спустя 20-30 минут, чтобы предотвратить одновременное значительное возрастание нагрузки и аварии на электросетях.