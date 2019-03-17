﻿ 10-й международный марафон прошел в Одессе - Одесская Жизнь

Одесский международный марафон собрал сотни любителей активного образа жизни из Одессы, разных городов Украины и стран мира.

Любители бега сегодня собрались на центральной аллее парка имени Шевченко, чтобы поучаствовать в десятом одесском марафоне. Люди различных возрастов бежали по Трассе здоровья дистанции в 2, 10, 21 и 42 километра.

На стартовой площадке марафона возле «Ракушки» собралось большое количество людей, пришедших поддержать спортсменов.

Марафонские забеги стартовали в 9 часов, а двухкилометровый забег на 10 минут позже. В последнем не было разделения на возрастные категории, поэтому бежали одновременно все желающие старше десяти лет.

Около 13:00 финишировала и последняя группа бегунов, на дистанции в 42 км. Победителей определяли как в каждой возрастной категории, так и в абсолютной. Но медаль и сертификат получили все участники марафонских дистанций.