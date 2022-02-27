В Одессе из-за военного положения закрылись центры вакцинации: где привиться от COVID-19?

В связи с военным положением работа центров массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе временно приостановлена.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Вакцинацию от COVID-19 можно пройти в кабинетах прививок центрах первичной медико-социальной помощи (ЦПМСП), где организована работа очередных смен.

Для консультаций звоните своему семейному врачу или в ковидный call-центр 15-50 (с мобильных – 0-800-50-15-50).

Бригады неотложной медицинской помощи выезжают домой только в случае неотложных состояний, когда невозможно предоставить консультации в телефонном режиме. Выезд мобильных бригад для диагностики COVID-19 пока не производится.