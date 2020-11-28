В Одессе готовят дополнительный медперсонал для лечения коронавирусных больных

В Одессе специалисты горздрава, Одесского городского центра здоровья и кафедры инфекционных болезней медуниверситета разработали программу для повышения уровня знаний медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи больным с коронавирусом COVID-19.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на базе городского Центра здоровья создан учебно-тренинговый Центр по подготовке врачей и медсестер больниц города к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19. Обучение проводится для сотрудников центров первичной медико-санитарной помощи, студенческой поликлиники, стоматологических поликлиник и женских консультаций, которые при необходимости могут быть задействованы в лечении пациентов с COVID-19 в стационаре.

Помимо лекций, для медиков организованы практические занятия: их учат брать и транспортировать биоматерилы, а также надевать и снимать защитный костюм для работы с больными COVID-19.

На сегодня обучение по работе с COVID-19 прошли уже 178 врачей и 305 младших медработников.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета