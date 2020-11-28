Новости Одессы и Одесской области

В Одессе готовят дополнительный медперсонал для лечения коронавирусных больных

В Одессе готовят дополнительный медперсонал для лечения коронавирусных больных

В Одессе специалисты горздрава, Одесского городского центра здоровья и кафедры инфекционных болезней медуниверситета разработали программу для повышения уровня знаний медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи больным с коронавирусом COVID-19.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как сообщает пресс-служба мэрии, на базе городского Центра здоровья создан учебно-тренинговый Центр по подготовке врачей и медсестер больниц города к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19. Обучение проводится для сотрудников центров первичной медико-санитарной помощи, студенческой поликлиники, стоматологических поликлиник и женских консультаций, которые при необходимости могут быть задействованы в лечении пациентов с COVID-19 в стационаре.

Помимо лекций, для медиков организованы практические занятия: их учат брать и транспортировать биоматерилы, а также надевать и снимать защитный костюм для работы с больными COVID-19.

На сегодня обучение по работе с COVID-19 прошли уже 178 врачей и 305 младших медработников.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить