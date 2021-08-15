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У одесского Главпочтамта обвалился карниз: куски огромные

У одесского Главпочтамта обвалился карниз: куски огромные

Это не первое обрушение за последнее время. В июне этого года уже произошел аналогичный случай. Но ни почтовое, ни городское руководство никаких мер не предприняли.

О случившемся сообщила в своем Facebook одесситка Оксана Латохина.

Одесса, Главпочтамп, очередное обрушение карниза! Слава Богу без жертв! Куски огромные! В прошлый раз было мало, да? Неделю веревочка повисела с надписью осторожно и все,

– написала она.

Напомним, что в ночь на субботу, 12 июня, либо ранним утром обвалилась верхняя часть фасада здания одесского Главпочтамта, расположенного на улице Садовой в центре города.

В тот раз о произошедшем рассказала также Оксана Латохина.

Понятно что никому нет дела и т.д. Стояло руководство и наблюдало, как выбрасываются в альфатер целые куски архитектурного ансамбля… целые,

– написала тогда горожанка.

упавший карниз почтамта

Здание одесского Главпочтамта было спроектировано архитекторами Валентином Фельдштейном и А. Межибовским. Год постройки – 1898-й. Одесский Главпочтамт часто оказывался в гуще исторических событий, и даже попадал на страницы литературных произведений. Между тем, историческое здание уже давно нуждается в ремонте.

Читайте также: В центре Одессы обвалилась часть фасада Главпочтамта

Фото и видео Оксаны Латохиной

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Редакция ПРОФИЛЬ

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