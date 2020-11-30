Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: в одесских больницах не хватает анестезиологов и реаниматологов

Коронавирус: в одесских больницах не хватает анестезиологов и реаниматологов

В больницах Одессы повально болеют врачи.

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Об этом заявила на заседании оперативного штаба директор департамента здравоохранения городского совета Одессы Елена Якименко, передает Телеграм-канал «Одесса сейчас».

По словам чиновницы, из-за болеющих медиков вынужденно закрыты два отделения в городской клинической больнице №5 и одно – в горбольнице №8.

Кроме того, в городе имеет место большая проблема с анестезиологами и реаниматологами – они есть только в больнице №10 и в Еврейской. Также есть небольшой резерв специалистов в горбольнице №11.

По словам Якименко, помочь с анестезиологами пообещали в областном департаменте здравоохранения. Также подыскать сотрудников обещал руководитель кафедры, которая готовит анестезиологов.

Ранее одесский волонтер Екатерина Ножевникова сообщила, что в Одессе закончились места в реанимационных отделениях больниц, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом.

На утро понедельника 30 ноября в Одесской области зарегистрировали 818 новых случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерли 12 человек, 66 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 35 257 человек.

По данным горздрава Одессы, на утро 30 ноября в городе выявили 386 новых случаев коронавируса. На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 264 пациента с COVID-19, из них 63 человека в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находится 201 пациент, из них 5 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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