Коронавирус 31 июля: в Одесской области выявили более 60 новых случаев заболевания

По состоянию на пятницу, 31 июля, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 69 884 случая заболевания COVID-19.

Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 1090 новых случаев заболевания. 20 человек умерли и 598 -и выздоровел.

За весь период эпидемии в Украине 38 752 пациента выздоровели, 1 693 человека умерли.

В Одесской области за сутки зарегистрировали 64 новых случаев заболевания. 1 человек умер и 10 – выздоровели. На данный момент болеют 1 881 жителей Одесской области.