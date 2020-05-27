Коронавирус 27 мая: сколько человек заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 9.00 27 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 21 905 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки выявили 321 новых случай заболевания. Вылечились 420 человек. Зарегистрирован 14 летальных случаев.
За весь период эпидемии в Украине 7 995 пациентов выздоровели, 658 человека умерли.
В Одессе и области к 9.00 27 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 853 лабораторно подтвержденных случай COVID-19. За минувшие сутки: 11 новых случаев заболевания, 12 человек вылечились, летальных случаев нет.