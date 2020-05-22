Коронавирус 22 мая: сколько людей заболело и выздоровело в Одессе и области

По состоянию на 9.00 22 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 20 148 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки выявили 442 новых случаев заболевания. Вылечились 358 человек. Зарегистрировано 9 летальных случаев.
За весь период эпидемии в Украине 6 585 пациентов выздоровели, 588 человек умерли.
В Одессе и области к 9.00 22 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 814 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки в области: 8 новых случаев заболевания, 7 человек вылечились, летальных случаев нет.