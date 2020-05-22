Коронавирус 22 мая: сколько людей заболело и выздоровело в Одессе и области

Хроники коронавируса: открытие детсадов и визиты мобильных бригад По состоянию на вечер 21 мая в Украине подтверждено 19 706 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 579 летальных, а выздоровевших – 6 227. В Одесской области подтвердили 806 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ

Хроники коронавируса: к кому в Одессе приедут мобильные бригады для проведения теста на COVID В Одессе продолжают работать три городские мобильные бригады Центра неотложной медпомощи. Медики проводят Выездные обследования на COVID-19 с помощью экспресс-тестов, а также забор биоматериала для ПЦР-диагностики в пациентов, находящихся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ